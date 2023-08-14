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WanHaber – ÖZEL

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un Van’daki ilk sahibi Van Ticaret Borsası oldu. Kentteki ilk aracın Ticaret Borsası’na çıkması dolayısı ile Van Ticaret Borsası önünde “TOGG Van’a hayırlı olsun” düzenlendi.

Düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve basın mensupları katıldı.

Programa katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, TOGG’u inceledikten sonra diğer katılımcılarla birlikte Van Ticaret Borsası önünde tur attı.

VALİ BALCI: “TOGG’LA GURUR DUYDUK”

Van’daki ilk TOGG’un Van Ticaret Borsası’na teslim edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Bu güzel günde bir araya geldik.

Milletvekillerimiz, rektörümüz, ticaret borsası başkanımızla, memleketimizin önemli bir eseri, arabası, yerli milli dediğimiz Türk mühendislerinin, ustalarının ürettiği, ülkemizin medarı iftiharı olan TOGG’un Van’da ilk olarak ticaret borsasına kuradan çıkmasından ötürü bir aradayız.

Onlara hayırlı uğurlu olsun. TOGG’la da gurur duyduk, aslında TOGG’la gurur duymak Türkiye’nin geleceğine inanç demek, Türkiye’nin geleceğine güven demek. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok harika, sürüş keyfi, dinamizmi harika bir araba. İnşallah daha güzel olacak, hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİ TÜRKMENOĞLU: “HAYAL DEDİĞİMİZ ŞEYLER ŞİMDİ GERÇEK OLUYOR”

AK Parti Van milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Aracı gördük. Türkiye’de hayal dediğimiz şeyler şimdi gerçek oluyor. Daha önce bunun hep hayalini kurardık. Şimdi gerçeği ile karşı karşıyayız.

Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Eminim 5 yıl sonra bu araçları bütün sokaklarda, bütün mahallelerde, evlerin önünde göreceğiz.

Gerek otomotiv anlamındaki devrimlerimiz, gerek milli sanayimizin güçlü olması için yapılan tanklarımızdan tutun da İHA’larımıza, SİHA’larımıza kadar ülkemizin milli gururlarıdır. Bizler de bundan dolayı Vanlılar adına, sizler adına gurur duyuyoruz. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ KAYATÜRK: “2 TANE GÜZEL TOGG’UMUZ VAR”

Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise; “Öncelikle hayırlı olsun. Biraz önce biz TOGG’un kullanımını da gördük. Oldukça güzel bir araba, memleketimizin medarı iftiharı, bir bakıyoruz Türkiye’de bir bakıyoruz Azerbaycan’da, Katar’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Suudi Arabistan’da.

Van’a da iki araba gelmiş oldu. 2 kuranın da STK’lara çıkması güzel oldu. 6. Sırada Van Ticaret Borsasına çıktı. Burada 9. Sırada Erciş’e çıktı. Dolayısı ile bizim de iki tane güzel TOGG’umuz var. Memleketimiz adına bizi sevindiren bir gelişme, inşallah uçaklarımız gibi, tanklarımız gibi, helikopterlerimiz gibi, TOGG’umuz da önemli bir ulusal marka olacak, bizim göğsümüzü kabartacak, teşekkürler, hayırlı olsun” dedi.

SÜER: “EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Programa katılan katılımcılara şükranlarını sunan Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, “Bu mutlu günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Van’ımıza bu eseri kazandırdık. Van’a, hem ticaret borsamıza hayırlı olsun. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

REKTÖR ŞEVLİ: “VAN CADDELERİNDE TOGG’U GÖRECEĞİZ”

Son olarak konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli ise, şu ifadeleri kullandı, “Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’u görmekten mutluluk duyduk. Van’ımıza, ülkemize hayırlı olsun. Van Caddelerinde de elektrikli otomobilimizi bundan sonra görecek olmamızın mutluluğu içerisindeyiz. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.”

Mehmet Salih Giyci