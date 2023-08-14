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WanHaber – ÖZEL

2024 Mart ayında yerel seçimler öncesi yeni isimleri teşkilata kazandıran AK Parti Van İl Teşkilatı, partinin 22’nci kuruluş yılı ile beraber yeni ilçe başkanlarını halkla buluşturdu.

Yerel seçim öncesi ilçe başkanlığı teşkilatlarına gelen yeni isimleri halkla buluşturan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, yaptığı açıklamada, “2024 yerel seçimler öncesinde çok önemli bir güne ev sahipliği yapıyoruz. Tabii bu koltuklar gelip geçici koltuklar, herkesin bir görev süreci var.

Bu görev sürecinde de elden geldiğince bu davaya olan inancını, gayretini gösterme çabası var. Bu uğurda birlikte yol yürüdüğümüz, 2020 kongresinden bu yana birlikte yol yürüdüğümüz ilçe başkanlarıma, Sezer Bayramoğlu’na ve Etem Görgülü’ye katkılarından dolayı, desteklerinden ötürü evvela teşekkür ediyorum” dedi.

GÜRAY: “2024 SEÇİMLERİNE GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ”

2024 yerel seçimlerine sıkı çalışmalarla devam ettiklerini belirten İl Başkanı Emre Güray, “Yerel seçimlere sıkı çalışmalarla devam ediyoruz. 2024 yerel seçimlerine gümbür gümbür geliyoruz. Hem sağımda hem solumda birbirinden kıymetli iki tane ilçe başkanım var.

Ankara’da mülakatlara katıldık kendileriyle birlikte, bu görevi ne kadar çok istediklerini ve ne kadar çok layık olduklarını bize gösterdiler. Özlenen Van AK Parti teşkilatı ruhunu tekrar sahada göstermek üzere görev aldılar.

Bizler de inanıyoruz ki bundan sonraki süreçte de ilçe teşkilatlarımızda birtakım değişiklikler olacak. Bu değişikliklerle beraber en kısa sürede 7 Ekim Genel Merkez Kongremize hazırlanacağız, yerel seçim maratonuna start vereceğiz” şeklinde konuştu.

Ak Parti İl Başkanı Emre Güray, AK Parti teşkilatının tabanından gelen isimlerle yeni dönemde beraber yola devam edip seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüreceklerini kaydetti.

KUŞAN: “HERKESLE KUCAKLAŞMAK İSTİYORUM”

Halkla kucaklaşmayı heyecanla beklediğini belirten İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, “2002 yılı 14 Ağustos günü AK Parti teşkilatı kuruldu, heyecanlıyım, bir an önce sokaklara çıkmak istiyorum.

Heyecanlıyım çünkü herkesle kucaklaşmak istiyorum, heyecanlıyım çünkü şu an 2000’nin ruhunun kokusu geliyor bana ve bizlerin girmeyeceği mahalle, sıkmayacağı el kalmayacak. Yarım kalan bir şarkı vardı, bu yarım kalan parçayı tamamlamak için “Yiğit düştüğü yerden kalkar” düşüncesiyle İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Bizlere kalbi büyük insanlar lazım” diye konuştu.

ÖNDİL: “HEP BERABER BAŞARACAĞIZ”

Edremit AK Parti İlçe Başkanı Kenan Öndil ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dava arkadaşlarımızla 2024 seçimlerinde başarılarla çıkacağımıza inanıyorum, dava arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle, kadın kolları ve gençlik kollarımızla her beraber başaracağız. Bu vesileyle herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.

Haber: Fatma Öztürk