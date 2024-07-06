Birçok etkinliğin gerçekleştirildiği Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Van ayağı 8. günüyle devam ediyor. Bugün de çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 6. durağı olan Van’da çok sayıda etkinlik gerçekleştiriliyor. Festivalin 8. gününde de çok sayıda etkinlik ve konser olacak.
İşte bugün ki etkinlik takvimi;
KONSERLER
Cem Adrian
Yer: Atatürk Kültür Parkı - Saat:20.00
Feqiye Teyran İlahi ve Kaside Programı
Yer: Van Kent Meydanı - Saat:18.00
Akdamar Quartat
Yer: Akdamar Adası Kilisesi - Saat: 15.00
OPERA
Okulumuz Orman
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi - Saat: 11.00-14.00
SÖYLEŞİLER
İlaçsız Yaşam - Dr. Ümit Akkuş
Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu - Saat: 14.00
Şehir Sohbetleri Faruk Duman, Tarık Tufan
Yer: Van İl Halk Kütüphanesi - Saat: 14.00
Özü Sözü Emeğiyle “Yaşayan Miras Ustaları” İle Söyleşi
Yer: Van Müzesi - Saat: 17.00-18.00
ATÖLYE
Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Atölyeleri
Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-21.00
ETKİNLİK
Lemi Abi ve Zuzi: Uzay Macerası
Yer: Van Müzesi - Saat:10.00-18.00
Hikaye Yolu: Kefi’nin Maceraları
Yer: Van Gölü Yürüyüş Parkuru – Saat: 10.00-18.00
SERGİ VE YERLEŞTİRMELER
Urartu Kıyafetleri Sergisi
Yer: Van Müzesi - Saat:10.00-20.00
“Gülsarya’dan Lüleper’e” Geleneksel Hakkari Ve Van Kilimleri
Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-21.00
Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları-Refik Anadol
Yer: Tariria - Saat:10.00-22.00
Lale Kız - Sultan Adler / Heykel Yerleştirmesi
Akdamar Adası Kilise Avlusu - Saat: 09.00-17.00
Naci El – Ali’den Hanzala
Hüsrev Paşa Camii Külliyesi İmarethane - Saat:10.00-22.00
“Seyahatlerden” Fotoğraf Sergisi – Riccardo Busi
Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu Fuaye - Saat:10.00-22.00
Atatürk Kültür yolunda
Yer: Edremit Marina - Saat:10.00-22.00
Besmele-İ Şerfi Hat Sergisi
Yer: Hüsrev Paşa Camii Külliyesi Avlu - Saat: 10.00-22.00
Feqi’den Tuvale-Hüseyin Ünlü
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu - Saat: 10.00-22.00
Eskizden Piksele “Anatolia Edition”
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00
Kaçış Yok
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00
“Matraki” Bir Osmanlı Yıldızı
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00
Selam
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00
ÇOCUK ETKİNLİKLERİ;
Panayır Çadırları: Ok Atış Oyunu / Halka Atışı Oyunu /Elektronik Dart Oyunu / Potin Basket
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Alan Yarışları: Çuval Yarışı / Minder Kapmaca / Koca Ayak / Limbo
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Şişme Oyun Grubu: Palyaço Kaydırak / Hayvanlı Oyun Bahçesi / Eğlenceli Kaydırak / Şut Becerisi / Zıplama Evi / Mavi Kedi Oyun Bahçesi / Titanik Kaydırak
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 15.00-19.00
Drama Ve Çocuk Etkinliği
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:10.00-16.00
Çocuk Etkinlikleri / Workshop / Çocuklar Ve Değişik Yaş Gruplarına Yönelik Seramik Yapımı / Dokuma İşleri Çalışması
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:10.00-16.00
MC Çocuk Etkinlikleri: Jonklör / İllüzyon Gösterisi / Balon Katlama
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Arkeopark Ve Çocuk Etkinlikleri: Çocuklar İçin Sikke Basma Ve Kil Tablet Boyama
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-16.00
Alan Yarışları: Çuval Yarışı / Minder Kapmaca / Koca Ayak / Limbo
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Çocuk Tiyatrosu “Maysa ve Bulut”
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 19.00
Şişme Oyun Grubu: Palyaço Kaydırak / Hayvanlı Oyun Bahçesi / Eğlenceli Kaydırak / Şut Becerisi / Zıplama Evi / Mavi Kedi Oyun Bahçesi / Titanik Kaydırak / Canlı Langırt
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Panayır Çadırları: Ok Atış Oyunu / Halka Atışı Oyunu /Elektronik Dart Oyunu / Potin Basket
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
VR Gözlük İle Türkiye Manzaraları Turu
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Atölye Alanı: Keçe Uyku Bandı Atölyesi / Çim Adam Atölyesi / 3D Maske Tasarım Atölyesi
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-18.00
Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Çocuk Atölye Etkinlikleri
Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-17.00
Çizgi Film Gösterimi
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-16.00