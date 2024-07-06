Birçok etkinliğin gerçekleştirildiği Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Van ayağı 8. günüyle devam ediyor. Bugün de çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 6. durağı olan Van’da çok sayıda etkinlik gerçekleştiriliyor. Festivalin 8. gününde de çok sayıda etkinlik ve konser olacak.

İşte bugün ki etkinlik takvimi;

KONSERLER

Cem Adrian

Yer: Atatürk Kültür Parkı - Saat:20.00

Feqiye Teyran İlahi ve Kaside Programı

Yer: Van Kent Meydanı - Saat:18.00

Akdamar Quartat

Yer: Akdamar Adası Kilisesi - Saat: 15.00

OPERA

Okulumuz Orman

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi - Saat: 11.00-14.00

SÖYLEŞİLER

İlaçsız Yaşam - Dr. Ümit Akkuş

Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu - Saat: 14.00

Şehir Sohbetleri Faruk Duman, Tarık Tufan

Yer: Van İl Halk Kütüphanesi - Saat: 14.00

Özü Sözü Emeğiyle “Yaşayan Miras Ustaları” İle Söyleşi

Yer: Van Müzesi - Saat: 17.00-18.00

ATÖLYE

Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Atölyeleri

Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-21.00

ETKİNLİK

Lemi Abi ve Zuzi: Uzay Macerası

Yer: Van Müzesi - Saat:10.00-18.00

Hikaye Yolu: Kefi’nin Maceraları

Yer: Van Gölü Yürüyüş Parkuru – Saat: 10.00-18.00

SERGİ VE YERLEŞTİRMELER

Urartu Kıyafetleri Sergisi

Yer: Van Müzesi - Saat:10.00-20.00

“Gülsarya’dan Lüleper’e” Geleneksel Hakkari Ve Van Kilimleri

Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-21.00

Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları-Refik Anadol

Yer: Tariria - Saat:10.00-22.00

Lale Kız - Sultan Adler / Heykel Yerleştirmesi

Akdamar Adası Kilise Avlusu - Saat: 09.00-17.00

Naci El – Ali’den Hanzala

Hüsrev Paşa Camii Külliyesi İmarethane - Saat:10.00-22.00

“Seyahatlerden” Fotoğraf Sergisi – Riccardo Busi

Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu Fuaye - Saat:10.00-22.00

Atatürk Kültür yolunda

Yer: Edremit Marina - Saat:10.00-22.00

Besmele-İ Şerfi Hat Sergisi

Yer: Hüsrev Paşa Camii Külliyesi Avlu - Saat: 10.00-22.00

Feqi’den Tuvale-Hüseyin Ünlü

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu - Saat: 10.00-22.00

Eskizden Piksele “Anatolia Edition”

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00

Kaçış Yok

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00

“Matraki” Bir Osmanlı Yıldızı

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00

Selam

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ;

Panayır Çadırları: Ok Atış Oyunu / Halka Atışı Oyunu /Elektronik Dart Oyunu / Potin Basket

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Alan Yarışları: Çuval Yarışı / Minder Kapmaca / Koca Ayak / Limbo

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Şişme Oyun Grubu: Palyaço Kaydırak / Hayvanlı Oyun Bahçesi / Eğlenceli Kaydırak / Şut Becerisi / Zıplama Evi / Mavi Kedi Oyun Bahçesi / Titanik Kaydırak

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 15.00-19.00

Drama Ve Çocuk Etkinliği

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:10.00-16.00

Çocuk Etkinlikleri / Workshop / Çocuklar Ve Değişik Yaş Gruplarına Yönelik Seramik Yapımı / Dokuma İşleri Çalışması

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:10.00-16.00

MC Çocuk Etkinlikleri: Jonklör / İllüzyon Gösterisi / Balon Katlama

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Arkeopark Ve Çocuk Etkinlikleri: Çocuklar İçin Sikke Basma Ve Kil Tablet Boyama

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-16.00

Alan Yarışları: Çuval Yarışı / Minder Kapmaca / Koca Ayak / Limbo

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Çocuk Tiyatrosu “Maysa ve Bulut”

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 19.00

Şişme Oyun Grubu: Palyaço Kaydırak / Hayvanlı Oyun Bahçesi / Eğlenceli Kaydırak / Şut Becerisi / Zıplama Evi / Mavi Kedi Oyun Bahçesi / Titanik Kaydırak / Canlı Langırt

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Panayır Çadırları: Ok Atış Oyunu / Halka Atışı Oyunu /Elektronik Dart Oyunu / Potin Basket

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

VR Gözlük İle Türkiye Manzaraları Turu

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Atölye Alanı: Keçe Uyku Bandı Atölyesi / Çim Adam Atölyesi / 3D Maske Tasarım Atölyesi

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-18.00

Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Çocuk Atölye Etkinlikleri

Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-17.00

Çizgi Film Gösterimi

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-16.00