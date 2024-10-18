Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ABV 272 plakalı Volkswagen Cady marka hafif ticari kamyonet Van istikametine seyir halinde iken aniden önüne çıkan köpeğe vurmamak için manevra yapmaya çalışsa da köpeğe çarptıktan sonra karşıdan gelen 35 YY 200 plakalı Volkswagen Amarok marka kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'i ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazada ağır yararlanan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.