WanHaber Firma Rehberi, sanayi ve ticaret hayatımızda aktif rol oynayan tüm girişimcileri ve bunların iletişim bilgilerini ulaşmak isteyenlere kolayca ulaşmaları amacı ile yayına başladı.

Kentteki ilklerin adresi olan WanHaber, sıradanlıktan çıkarak portal olma yolunda ilerliyor.

Ücretsiz firma kayıt olanağı ile Van'daki esnafları destekleyen WanHaber, on binlerce kişiye ulaşmalarını ve tanılırlıklarını arttırmayı hedefliyor.

ONLARCA KATEGORİ, YÜZLERCE FİRMA

Anahtarcıdan bijüteriye, dershanelerden özel okullara, kuyumculardan dövizcilere, özel hastanelerden eczanelere, marketlerden manavlara kadar onlarca kategoride hizmet veriyor. Kentteki bir çok markayı bulabileceğiniz "Firma Rehberi" her geçen gün onlarca firmayı sisteme dahil ediyor.

ON BİNLERCE GÖSTERİM

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın akredite ettiği sayılı internet haber sitelerinden biri olan WanHaber, Basın İlan Kurumu'nun sistemine entegre olan Van'daki tek internet haber sitesi ünvanını taşıyor. Günde on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan WanHaber, ana sayfasında bulunan "Vitrindeki Firmalar" modülü ile kentteki firmalara ücretsiz reklam imkanı sunuyor. Günde yüz binden fazla sayfa görüntüleme sayısına ulaşan WanHaber, Basın İlan Kurumu'nun verilerine göre ziyaretçilerini ortalama 06:10 dakika sitede misafir ediyor.

ÜCRETSİZ KAYIT

WanHaber, yeni modülü olan "Firma Rehberi" ile yasal olan ve kente katmadeğer katan tüm işletmelerin kayıtlarını ücretsiz olarak alıyor. Siyasi ve yasa dışı içerikleri yayınlamayan WanHaber'de sisteme kayıt olan ve sıkıntısı bulunmayan tüm firmaların kaydı yapılıyor. Rehber bölümünün sağ üstünde bulunan "Firma Ekle" butonuna tıklayarak firmanızı ücretsiz bir şekilde kaydedebilirsiniz. Kayıt esnasında işletmenizle alakalı detaylı bilgilendirme yapabilir ve foto galeri de oluşturabilisiniz.

FİRMA EKLEME ŞARTLARI

Hiçbir şekilde firma imajını zedeleyecek, kötü söylem ve izinsiz içeriğe neden olabilecek içerikler yayınlanmaz. İlanlar ve reklamlar yayınlanmadan önce editörlerimiz tarafından kontrol edilir, yazım kurallarına ve reklam kurallarına uygun olarak, firma prensiplerimiz gereği onaylanarak yayınlana alınır.