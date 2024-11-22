Çeşitli aranjmanlar ve buketlerle talepleri karşılamaya çalışan çiçekçi esnafı, siparişlerin başladığını ancak bugün itibari ile henüz istenilen yoğunluğun olmadığı ifade ediyor.

Öğretmenler Gününün bu yıl Pazar gününe denk gelmesinden dolayı yoğunluğun Cumartesi ve Pazar günleri yaşanması bekleniyor.

“YOĞUNLUK YARIN VE PAZAR GÜNÜ YAŞANACAK”

Van’ın İpekyolu İlçesi Beşyol mevkiinde esnaf olan Onur İlhan, “Öğretmenler Günü özel bir gün olduğu için talep var. Bu yıl öğretmenler gününün pazar gününe denk gelmesinden dolayı biraz durgun geçiyor. Hafta sonu ise yoğunluk bekliyoruz. Özellikle Pazar günü daha fazla yoğunluğun olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Vatandaşların özellikle telefon ile arayarak sipariş verdiklerini belirten Esnaf İlhan, “Özellikle öğretmen eşleri daha fazla arıyor. Pazar günü için sipariş oluşturuyorlar. Bununla beraber velisi ile gelen öğrenciler oluyor. Canlı gül çeşitleri isteyenler veya saksı çiçekleri de yoğun rağbet görüyor. Veliler de daha çok gül talep ediyor.” ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇİÇEKLER

Esnaf İlhan, “Bu tarz özel günlerde daha çok Orkide, Kasım Patı çiçeği, Buket, Gül, Papatya gibi ürünlerin satışı oluyor. Bizim hazırladığımız ürünler haricinde isteğe göre özel olarak da canlı çiçeklerden isteyenler oluyor. Özellikle fanus içinde özel çiçek çeşidi isteyenler de yoğunlukta. Çiçek fiyatları ise değişkenlik gösteriyor. En düşük saksı çiçeği 200 TL’den başlıyor 2 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Buketler özel isteğe göre 10 bin hatta 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor” diye kaydetti.