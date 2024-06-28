Türkiye’nin en büyük sahne platformunun kurulduğu ve 9 gün boyunca konserler ve çeşitli kültürel etkinliklerin yapılacağı Van’da; Kültür Yolu Festivalinin başlamasına saatler kaldı.

29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festival süresince Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanında kurulan sahne platformu ile; Oğuzhan Koç, Alişan, Mert Demir, Berdan Mardini, Fatma Turgut, Merve Özbey, Bengü, Cem Adrian, Ferhat Göçer gibi ünlü isimler dinleyicilerle bir araya gelecek.

Ayrıca, Uygulama Oteli, Van Devlet Tiyatrosu, Van Kent Meydanı, Van Müzesi, Akdamar Adası Kilisesi gibi çeşitli yerlerde de geleneksel ve popüler kültür gösterileri ile konserler düzenlenecek.

1 milyon katılımcının hedeflendiği festivalde 9 gün boyunca tarih, spor, sanat, kültür, turizm ve benzeri birçok alanda önemli etkinlikler yapılacak. Festival için geri sayım başladı.