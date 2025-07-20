12 Temmuz Cumartesi günü başlayan Van Kültür Yolu Festivali, bugün düzenlenecek olan etkinliklerle son bulacak.

Festivalin 7. durağı Van’da birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi. Çocuk temalı etkinliklerle çocuklar eğlenceye doyarken, seminerler, söyleşiler, konserler gibi farklı programlarla festival dolu geçti.

9 gün boyunca sabah saatlerinde başlayan etkinlikler, gece düzenlenen konserle tamamlandı. Her gün ünlü bir sanatçının yer aldığı konserde Vanlılar ve çevre illerden gelen misafirler eğlenceli vakit geçirdi.

Gün içerisinde söyleşiler, tiyatro, konser, sokak etkinlikleri ve çocuk etkinlikleri gibi birbirinden güzel programlarla Vanlılar doyasıya eğlendi ve sosyal etkinliklere katılım sağladı.

9. gününde devam eden Van Kültür Yolu Festivali, gün boyu düzenlenecek etkinlikler ve konserle tamamlanmış olacak.

Son gün etkinlikleri (20 Temmuz Pazar)

-Söyleşi: Van’da Selçuklu Mirası; Gevaş Selçuklu Mezarlığı

Saat ve yer: 13.30- 14.30 Van Müzesi

Katılımcı: Doç. Dr. Ercan Çalış

-Konser: Van Oturma Gecesi (ücretsiz)

Saat ve yer: 18.00-20.00, Van Kent Meydanı

Konser: Bedri Ayseli (ücretsiz)

Saat ve yer: 19.00-21.00, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu

-Etkinlik: Gökhan Ünver (ücretli)

Saat ve yer: 20.00-22.00, Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu

Konser: Bayhan (ücretsiz)

Saat ve yer: 21.30- 23.00, Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı