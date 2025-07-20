İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in muhtemel rakipleri de belli olacak.

Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin lig yolunda yer alacağı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.

Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00'te

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kurası, TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde muhtemel rakibi ortaya çıkacak.

Konferans Ligi kurası TSİ 15.00'te

RAMS Başakşehir'in mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kurası, TSİ 15.00'te başlayacak.

İkinci eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda RAMS Başakşehir'in ve Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde Beşiktaş'ın olası eşleşmeleri bu kurayla belirlenecek.