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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamanın yaygınlaştırılması, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydanın sağlanması, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırılması ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Van ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İpekyolu ilçesinde yapılan Baklatepe Göleti'nde çalışmaların devam ettiği, gölette depolanacak su ile 2 bin 140 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Göletin perde ve kapak enjeksiyonlarının tamamlandığını, dolgu imalatlarına başlandığını ifade eden Balta, şunları kaydetti.

"Yalınağaç köyü rölekasyon yolu ve malzeme ocakları yolları tamamlanmış olup köy rölekasyon yolu trafiğe açılmıştır. Yaklaşık 100 bin metreküp gövde dolgusu yapılmış olan gölettin sulaması için de 7 bin 690 metre sulama borusu alımı gerçekleşmiştir.

Sulama imalatları da yıl sonu itibarıyla tamamlanacaktır. Temelden yüksekliği 31 metre olan göletin tamamlanmasıyla 2023 birim fiyatlarına göre, ülke ekonomisine yıllık 8 milyon 223 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir.

DSİ olarak toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde maksadımız, tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, sanayimizin hammadde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmaktır.

Bu kapsamda ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan DSİ, belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarına devam etmektedir."AA