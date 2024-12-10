Van-Erciş karayolunun 35-40. kilometreleri arasında sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında, 1 kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır olmak üzere toplam 79 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Öte yandan, Van-Erciş karayolunda meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasına 35 aracın karıştığı belirlendi.
Yetkililer, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarını yeniliyor.

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Kaynak: İHA