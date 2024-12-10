Sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolunun 35-40. kilometreleri arasında yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı 21 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Zincirleme trafik kazasında 4’ü ağır olmak üzere 51 kişi yaralanırken, hayatını kaybeden kadının ise Bediha Ertuğrul (47) olduğu belirlendi.

Kaza sonrası ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.