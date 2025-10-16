Muradiye'nin Adaklı Mahallesi'nde bir evin önüne tasma takılarak zincirle bağlanan kurt, bölge sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvan severler ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Gelen yoğun ihbarlar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek inceleme başlattı.

Yapılan saha çalışmasının ardından zincirle bağlanan kurt, Adaklı Mahallesi'nde tespit edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, hayvana zarar vermeden dikkatli bir şekilde müdahalede bulundu. Kurt, bulunduğu yerden alınarak sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından yapılan ilk incelemelerde, kurdun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Hayvanın bir süre gözlem altında tutulacağı, doğal yaşam şartlarına yeniden uyum sağlayabilmesi için rehabilitasyon sürecinden geçirileceği öğrenildi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aslan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanların sorunlarıyla ilgilendiklerini belirterek, "Bazı vatandaşlarımız doğadan buldukları yaban hayvanları evlerinde besleme gibi bir alışkanlığa sahipler. Yaban hayvanlarını dışarıdan alıp beslemek yasak.

Çünkü bunların doğasını bozmuş oluyoruz ve yaban hayvanından kurtulup normal evcil bir köpek haline geliyor. Evde besledikleri ve evcilleştirdikleri zaman cezayla karşı karşıya gelebilirler. Son olarak da Muradiye'den jandarma tarafından merkezimize bir kurt yavrusu getirildi ve bu kurt yavrusu evde beslenmiş. Biz de bunun rehabilitasyonunu tamamladıktan sonra tekrar doğasına kazandıracağız. Bu sene 7. rehabilite edeceğimiz kurt" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin yasal işlem başlattı.