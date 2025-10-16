Yedi yıldır KADEM Van İl Temsilciliği görevini sürdüren Gamze Biçek Bozdoğan, görevini Burcu Karakuş’a devretti.

Bozdoğan, görev süresi boyunca kadınlar ve çocukların yaşamına dokunan birçok proje ve etkinliğe öncülük ettiklerini söyledi.

KADEM Van yeni il temsilcisi olan Burcu Karakuş, KADEM çatısı altında Van’daki kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer alması için çalışmalara aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

KADEM Van İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde de kadınların güçlenmesi ve toplumsal refahın artması için yürüttüğümüz projeleri, KADEM’in değerleri doğrultusunda sürdürmeyi hedefliyoruz" denildi.

