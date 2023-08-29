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Wanhaber / Fatma Öztürk

30 Ağustos Zafer Bayramı yarın düzenlenecek olan etkinliklerle coşku içinde kutlanacak.

Yarın Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Valilik makamında tebriklerin kabulü ile devam edecek. Daha sonra Vali ve Garnizon Komutanı tarafından halkın bayramı kutlanacak, saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okunacak.

Silahlı kuvvetler adına, günün anlam ve önemine binaen konuşmanın yapılmasının ardından Bando Komutanlığı marş dinletisi olacak. Şiirlerin de okunacağı etkinlikler kapsamında halk oyunları gösterisi de sunulacak.

Son olarak tören geçişinin yapılmasının ardından Valilik önündeki kutlama etkinlikleri tamamlanacak.