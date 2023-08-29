Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) geçtiğimiz günlerde şehir genelinde planlı bakım ve onarım için 6 günlük su kesintisi yapılacağı duyurusu yapmış fakat yoğun itirazlardan sonra bu kararından vazgeçmişti.

Dün gece itibari ile bazı bölgelerde su kesintisi yapıldığı belirtilirken, Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, su kesintilerinin vatandaşı bilgilendirmeden yapıldığını söyleyerek, duruma tepki gösterdi. Karabıyık, görüntülü video olarak paylaştığı açıklamasında; “Bilindiği üzere VASKİ 10 Ağustos’ta, 6 gün süreyle Van’ın genelinde su kesintisine gitme kararı almıştı.

Yaklaşık yirmi gün önce, biz Gelecek Partisi Van İl Başkanlığı ve Saadet Partisi Van İl Başkanımızla birlikte bir basın açıklaması yapmıştık. Yazın en sıcak günlerinde 6 gün şehrin tamamını susuz bırakmanın akla ziyan olduğunu dile getirmiştik. Nitekim VASKİ geri adım atmıştı, aklın yolu birdir ve nihayetinde tarihsel olarak bu su kesintisinin yanlış olduğunu anlamıştı, ancak dün geceden itibaren hiçbir önlem alınmadan, hiçbir uyarı yapılmadan gece yarısı su kesintisi yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

“İNSAN HAKLARINA AYKIRI BİR DURUM”

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, açıklamasında; “En önemlisi insan haklarına aykırı bir durumdur bu. Siz haber vermeden, bilgi vermeden, vatandaşı bilgilendirmeden nasıl şehrin suyunu kesersiniz? Ben VASKİ’nin dün gece vatandaşı bilgilendirmeden kendi başına almış olduğu bu kararın yanlış olduğunu ve bir an evvel bu yanlıştan dönmesini Van halkı adına burada ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu. Karabıyık, arızaların giderilmesi için su kesintisine karşı olmadıklarını ancak bunun zamanlamasının doğru şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.