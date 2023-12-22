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Erciş Yurt Müdürlüğü ile Süleyman Şah Yurdu takımlarının finalde kıyasıya mücadele ettiği müsabakayı il hakemlerinden Mazlum Bilici yönetti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmada 4-0’lık net bir skorla kupayı kazanan taraf Süleyman Şah Yurdu oldu.

Kupa töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, “Turnuvalarımız futbol dışında basketbol, voleybol, satranç branşlarında da devam ediyor. Derece elde eden takımlar bölge müsabakalarında ilimizi temsil edecekler. Tüm tesislerimiz, yurtlarımızda barınan gençlerimizin emrindedir.

Sizler için tesislerimiz her daim açıktır. Başarılar diliyorum” dedi.

Kupa ve madalyaların sahiplerini bulduğu turnuva sonunda takımlar hatıra fotoğrafı çektirdi.