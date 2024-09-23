Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca “Narkotik Suçları” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit ve Saray ilçe jandarma komutanlıkları sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotikle suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 6 olayda 7 şahıs yakalanmıştır.

Yapılan aramalarda; 67 kilo 719 gram metamfetamin, 26 kilo 180 gram kubar esrar, 12 kilo 224 gram toz esrar, 1 kilo 430 gram afyon sakızı, 2 adet sentetik ecza ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.