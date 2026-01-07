Yapılan son çalışmalar neticesinde, bir çok yerleşim yeri yolu yeniden ulaşıma açıldı. 22 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, bugün sabah saatleri itibarıyla yolu ulaşıma kapalı yerleşim yeri sayısının 22 olduğunu bildirdi. Kapalı yolların 3’ünün mahalle, 19’unun ise mezra yolu olduğu belirtildi.

Özellikle çığ felaketinin yaşandığı Çatak ilçesinde, ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda yolların büyük bir bölümü ulaşıma açıldı.

Buna göre; Bahçesaray’da 10 mezra yolu, Başkale’de 1 mahalle ve 1 mezra yolu, Çatak’ta 2 mahalle ve 5 mezra yolu, Gevaş’ta ise 1 mezra yolu kapalı durumda bulunuyor.

Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.