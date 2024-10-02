Van’da sık sık trafik yoğunluğu ve otopark sorunu gündeme geliyor. Hatalı parklar, yolların yetersiz olması ve alternatif yolların (çevre yolu) olmamasından dolayı trafik akışı zaman zaman çileye dönüyor.

Özellikle İpekyolu ilçesi cadde ve sokaklarında mesai çıkışları ve hafta sonları gidilecek yollarda 10 dakikalık mesafe yarım saat kadar sürebiliyor.

İlgili kurumlar da trafik akışını sağlamak için cadde ve sokaklarda, şerit ayırıcı dubalar veya “park yapılmaz, aracınız çekilir” levhaları kullanarak bu duruma müdahale etmeye çalışıyor. Buna rağmen bazı araç kullanıcıları, park yapılmaz denilen yerlere ısrarla araç park ediyor, bazen şerit ayırıcı dubaları ezerek zarar verebiliyor.

Van’da sürücülerin zarar verdiği yerlerden biri de İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Bayındırlık sokaktaki şerit ayırıcı dubalar oldu.

Bayındırlık sokakta yapılan park ile beraber yol daralınca da araçlar dubaların üzerinden geçip zarar verebiliyor. Zaman zaman yapılan parklardan dolayı diğer sürücüler de duruma tepki gösteriyor.