Edinilen bilgilere göre olay, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta olan Hocaali Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akşam saatlerinde bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede şahsın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yol kenarında cansız bedeni bulunan kişinin Çökek Mahallesi nüfusuna kayıtlı Atilla Savaş (24) olduğu tespit edildi. Olay yerinde incelemesinin ardından Savaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA