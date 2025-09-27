Kentte önemli ulaşım arterlerinden biri olan Fevzi Çakmak Caddesi’nde asfalt serimi aralıksız sürerken, yol üzerinde kalan yapıların da yıkımı yapılıyor. İmar düzenlemesi kapsamında yol ve kaldırım güzergâhında kalan bina da sahibiyle uzlaşmaya varıldıktan sonra yıkım programına alındı.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Kültür Kavşağı, Musa Anter Parkı yanında bulunan 4 katlı yapı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çevre ve yol güvenliğini almasının ardından kontrollü şekilde yıkıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne ait 2 tanker de görev aldı. Tazyikli suyla çevreye daha az toz ve rahatsızlık verilmesi sağlanırken, yıkım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Yıkımın ardından enkaz kaldırma işlemlerinin de yapılmasıyla birlikte cadde üzerindeki yol genişletme çalışmalarının tamamlanacağı kaydedildi.