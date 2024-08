Türk-İş'ten Yürek Yakan Eylem: "Geçinemiyoruz, Zordayız!"

Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalar, Van’da düzenledikleri eylemle, artan enflasyon ve geçim sıkıntısına karşı isyan etti. "Zordayız, Geçinemiyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen bu protestoda, işçilerin giderek zorlaşan yaşam koşullarına dikkat çekildi. Van YOL-İŞ Sendikası önünde bir araya gelen işçiler, hayat pahalılığı ve adaletsiz gelir dağılımı konusunda seslerini duyurdu.

Ekonomik Yıkım: "Her Şeye Zam, İşçiye Umutsuzluk!"

Türk-İş Van Temsilcisi Mehmet Salih Çalımlı, basın açıklamasında, yüksek enflasyonun ve sürekli artan fiyatların, işçileri derin bir çıkmaza sürüklediğini dile getirdi. Büyük şehirlerde kiraların 15 bin lirayı aştığını, işçilerin ise bu astronomik rakamlar karşısında çaresiz kaldığını vurguladı. Markette, pazarda, temel tüketim ürünlerinde her gün yaşanan zamlar, işçileri adeta nefessiz bırakıyor. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş, eğitim masrafları derken, çalışanlar her geçen gün daha da fakirleşiyor.

Enflasyon Gerçekleri: "İşçilerin Gücü Tükeniyor!"

Çalımlı, açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, işçilerin alım gücünün hızla düştüğünü belirtti. "İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken, işverenlerin payı giderek artıyor" diyerek, gelir adaletsizliğinin vahametini gözler önüne serdi. Türkiye'nin, gelir dağılımı eşitsizliği konusunda Avrupa'da birinci sırada olduğunu ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İşçilerin Haklı İsyanı: "Vergi Adaleti Şart!"

Türk-İş, "Çok kazanan çok, az kazanan az vergi ödemeli!" diyerek, gelir vergisi tarife basamaklarının güncellenmesini talep etti. İşçilerin üzerindeki vergi yükünün azaltılması gerektiğini belirten sendika temsilcileri, "Vergi oranları yüzde 15'te sabitlenmeli ve sosyal haklardan vergi kesilmemelidir" dedi. Ayrıca, çalışanların servis gibi toplu iş sözleşmesiyle elde ettikleri haklarının genelgelerle ortadan kaldırılmasına da karşı çıktılar.

Adaletin Peşinde: "Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz!"

Türk-İş, işçinin ve emeklinin insanca yaşama hakkını savunmaya devam edeceğini belirtti. Sokaktaki enflasyonu en iyi kendilerinin bildiğini söyleyen sendika yetkilileri, işçilerin taleplerini her platformda dile getirmeye kararlı olduklarını vurguladı. "Emeğimizin karşılığını istiyoruz, adil bir vergi sistemi talep ediyoruz!" diyerek eylemlerini sonlandırdılar.

Van'daki bu eylem, işçilerin yaşadığı derin ekonomik sıkıntıları ve adaletsiz vergi sistemini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk-İş'in bu sert çıkışı, Türkiye genelinde yankı uyandıracak gibi görünüyor!