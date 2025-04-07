ABD’nin, yüksek tarifeli yeni gümrük vergileri uygulamaya başlamasının ardından, Asya ve Avrupa borsalarıyla birlikte ABD vadeli endeksleri de sert kayıplar yaşadı. ABD vadeli endeksleri yeni haftaya yüzde 3’ün üzerinde düşüşle başladı, Çin borsasında da düşüş yüzde 5’i aştı. Almanya, Singapur, Japonya borsalarında düşüş yüzde 7’yi gördü. Güney Kore’de kayıplar yüzde 5’i aşınca devre kesiciler çalıştı.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 6,4 düşüşle 465 puanı, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 7,5 azalışla 19 bin 142 puanı ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 4,9 değer kaybıyla 7 bin 658 puanları gördü. ABD’de vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,3, S&P 500 yüzde 5 ve Nasdaq 100 yüzde 5,5 geriledi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Türkiye, yaşanan durumdan az etkilenen ülkelerden biri oldu. Kripto paralarda da sert düşüşler görüldü.