Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokul öğrencileri için düzenlenen 2024-2025 Kitap Kurdu Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Vanlı öğrenciler, yarışmada elde ettikleri başarılarla öne çıktı. TÜGVA Van İl Temsilciliği’nin çalışmalarıyla hazırlanan öğrenciler, Türkiye çapında önemli dereceler kazandı.

5-6. sınıf kategorisinde Van’dan Zeynep Ada Taşlı, Türkiye birincisi oldu. Yine Van’dan Aymina Tuz dördüncü, Ahsen İşleyen yedinci, Elif Rana Demir sekizinci ve Elif Beyza Aktaş dokuzuncu sırayı aldı. Böylece Van, ilk 10’da 5 öğrenciyle yer alarak büyük bir başarı elde etti.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medyada, “Kitap Kurdu sınav sonuçları açıklandı; sabırla okunan her sayfa karşılığını buldu! Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.” diye yazdı.

VAN’DAN İLK 10’DA 5 DERECE

TÜGVA Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz ise; “Van olarak, Kitap Kurdu Yarışması'nda Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşıyoruz! Ayrıca, Türkiye ilk 10 derecesinde 5 öğrencimizle Van'ı gururlandırdık! Gençlerimizin başarıları, geleceğe umut ve güç katacak. Hep birlikte daha büyük başarılara!” dedi.

Kitap Kurdu Yarışması, öğrencilere kitap okumayı sevdirmeyi ve okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor. Van’ın bu başarısı, eğitimdeki potansiyelini ve gençlerin azmini bir kez daha ortaya koydu.