Kira gelir vergisi beyannamesi verme süresi bugün sona eriyor. 7 Nisan 2025 Pazartesi günü, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği süre doluyor. Yıllık kira geliri konutta 33 bin TL, iş yerinde ise 230 bin TL'yi geçen mülk sahipleri bu beyannameyi vermekle yükümlü.

BEYANNAME VERMEMENİN 3 AYRI CEZASI VAR

Kira gelirini beyan etmeyenler için ciddi yaptırımlar söz konusu. Beyanname verilmediği takdirde:

Özel usulsüzlük cezası uygulanır,

Gecikme faizi işler,

Vergi ziyaı cezası devreye girer.

Bu cezalar, vergi mükelleflerinin maddi yükümlülüğünü artırabilir.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Kira gelir vergisi beyanına ilişkin ödemeler şu kanallar üzerinden yapılabiliyor:

Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı, mobil uygulamaları,

PTT şubeleri,

Tüm vergi daireleri.

Ayrıca beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) dijital platformları aracılığıyla kolayca verilebiliyor.

İKİNCİ TAKSİT 31 TEMMUZ'DA

Vergi ödemesi iki taksit halinde yapılabiliyor. Birinci taksit ve damga vergisi bugün, 7 Nisan'da ödenmeli. İkinci taksit ise 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yatırılabiliyor. İlk taksiti zamanında ödemeyen mükellefler, gecikme zammı ve cezalarla karşılaşabilir. Kira gelir beyanında sınırlar şöyle belirlenmiş durumda:

Konut sahipleri için: Yıllık kira geliri 33.000 TL'yi aşanlar.

İş yeri sahipleri için: Yıllık kira geliri 230.000 TL'yi aşanlar.