ABD'nin gümrük tarifelerini yükseltmesinin ardından Çin de AB'ye yüzde 34 ek gümrük vergisi getirme kararı aldı.

Ticaret savaşlarının fitilini ateşleyen bu adımların ardından başta S&P 500 endeksi olmak üzere borsalarda tarihi kayıplar meydana geldi.

ABD'nin gümrük tarifelerine Çin'den gelen sert karşılığın ardından piyasalarda oynaklık arttı.

Borsada büyük kayıplar yaşanırken Bitcoin ve kripto paralar da arka arkaya çakıldı.

Ethereum yüzde 14, Bitcoin 7, altcoinler ise genel olarak ortalama yüzde 10 civarında değer kaybetti.

Bazı SUI gibi coinler daha sert düşüşler yaşadı.

PANİK SATIŞLAR ZİNCİRLEME REAKSİONA NEDEN OLDU

Makroekonomik belirsizliklerler yatırımcıları riskli gördükleri varlıklardan uzaklaştırırken, likidite daralması ve panik satışlarının artışı zincirleme reaksiyona sebep oldu.

BITCOIN YÜZDE 7 GERİLEDİ

Bitcoin fiyatı, yüzde 7'lik geri çekilmenin ardından 77 bin doların altını gördü.

Aralık 2024’te 107 bin dolarla zirveyi gören Bitcoin, bu sabah 76 bin 677,7 dolar seviyesine kadar gerileyerek yüzde 28’lik bir düzeltme yaşadı.

ETHEREUM YÜZDE 14 SERT DÜŞTÜ

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) ise son birkaç saatte yüzde 14’lük sert düşüş yaşadı. Ethereum gün içinde 1.538 dolara kadar gerilerken, satış baskısının da giderek arttığı kaydedildi.

ALTCOİNLER DE DİBİ GÖRDÜ

Altcoinler de yüzde 10'luk kayıplar verdi. XRP'nin fiyatı 1,8 doların altına gerilerken, yüzde 12'yi aşan kayıplar yaşayan SUI'nin fiyatı da 1,86 dolar, Solana ise 103 dolardan işlem görüyor.

SON 24 SAATTE YÜZDE 8,56 DEĞER KAYBI

Bu kayıplarla birlikte kripto paraların toplam piyasa değeri 24 saatte yüzde 8,56 azaldı.

TRUMP'TAN İLAÇ BENZETMESİ

Öte yandan tarifelerin piyasalara etkisini değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." yorumunda bulundu.