Otel işletmecisi ve turizmci Yunus Yüksel, geçtiğimiz yıla oranla bu sene Van’da yılbaşı için otel rezervasyonlarında düşüş olduğunu kaydetti.

Van’ın başlıca turist kaynağı olan İranlıların, geçtiğimiz yıla oranla bu sene yılbaşı rezervasyon sayılarında azalma görüldüğünü belirten otel işletmecisi Yunus Yüksel, bazı otellerde doluluk oranının yüzde 20’lerde kaldığını belirtti.

"VAN’DA BAZI OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 20’LERDE!"

İran’da son zamanlarda yaşanan ekonomik sorunların da turizmi büyük ölçüde etkilediğini belirten işletmeci Yüksel, Van’da bazı otellerdeki yılbaşı rezervasyon oranının yüzde 20’lerde olduğunu kaydetti.

Yunus Yüksel, “İran’da bazı sebeplerden ötürü ekonomik sorunlar yaşanıyor, satın alma güçleri düştü, enflasyonun da artışıyla beraber ülkemize gelen İranlı turist sayısında bir düşüş yaşandı. İranlıların para biriminin değer kaybetmesi ilimize gelen turist sayısını etkiledi. Özellikle bu ay otellerde doluluk oranı ortalama yüzde 20’lerde. Yılbaşı rezervasyonlarında benim işlettiğim otel yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ama aynı durum diğer oteller için geçerli değil maalesef.” diye konuştu.

"VAN’IN TURİZMDE DAHA ETKİN OLMASINI İSTERDİK"

Geçtiğimiz seneye oranla Van’da otellerin yılbaşı rezervasyon oranının düşük seviyelerde olduğunu aktaran Yüksel, “Doluluk oranını sorduğumuz birçok otelcimiz maalesef rezervasyonların çok düşük seviyede olduğunu belirtiyor. Van’da işletme sahibi diğer otelci arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde otellerin birçoğunun yüzde 50 doluluk oranına dahi ulaşamayacağı öngörüsü var. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Van’ın turizmde daha etkin olmasını, nitelikli turist potansiyelinin yeniden artmasını istiyoruz.” ifadelerini kullanarak Van’ın turizmde daha etkin olmasını beklediklerini belirtti.

"VAN’IN BAŞLICA TURİST KAYNAĞI İRANLI"

Van’ın başlıca turist kaynağının İranlılar olduğunu belirten Yunus Yüksel, Avrupa ve Asya’dan Van’a turist gelmediğinin altını çizerek, “Van’ın İran dışında başka bir turist kaynağı yok. Avrupa ya da Asya’dan, Van’a neredeyse yok denecek kadar az turist geliyor, haliyle bizim tek turist kaynağımız İranlılar oluyor. İran’da yıllık ortalama 40 günlük resmi tatil var. 14 günlük resmi tatil ile en uzun tatil süreleri Nevruz döneminde oluyor. Nevruz döneminde Van’a gelen turist sayısında artış görülüyor. İran’da yılbaşı tatili olmamasına rağmen, Van’a yılbaşı kutlamaları için gelenlerin sayısı oldukça fazla olurdu, önceki yıllarda yılbaşından 2 ay önce Van’daki tüm otellerde rezervasyonlar alınmaya başlanırdı, yoğun ve hareketli bir yılbaşı geçirirdik. Otellerdeki doluluk oranından dolayı 1+1 ev kiralayan İranlı vatandaşlar da oluyordu fakat bu sene otellerimizde yüzde 50’yi dahi bulamadı.” şeklinde konuştu.