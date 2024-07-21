Bir bölgede ilk defa yetiştirilmesi düşünülen çok yıllık bitkilerin o yörede yetişip yetişmeyeceğine dair karar verilme aşamasında kullanılan “bitki soğuğa ve sıcağa dayanıklılık haritaları” verilerine göre Van, Soğuğa Dayanıklılık Haritası’nda (7a), Sıcağa Dayanıklılık Haritası’nda ise (4) kategorisinde.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli araştırmalar sonucunda yapılan sınıflandırmaya göre Soğuğa Dayanıklılık Haritası’nda 7a kategorisinde yer alan Van’da, yetiştirilebilecek çok yıllık bitkiler saptanmış bulunuyor.

Soğuk iklimlere dayanıklılık gösterebilmesi dolayısıyla Van’da da yetiştirilmesi uygun bulunan bu çok yıllık bitkiler ise; Çin tırpan ağacı, defne yapraklı laden, dış kamelyası, orman gülü, osmantus, sarı salkım, süs iğdesi, yeşil taflan gibi bitkilerden oluşuyor. Bu bitkiler peyzaj amaçlı kullanılmasının yanı sıra tıbbi amaçla veya aromaterapi alanlarında da kullanılabiliyor.

İl merkezi soğukluk değeri, -17,8 ve -15 C° aralığında olan illeri kapsayan 7a kategorisinde yer alan diğer iller ise şu şekilde; Aksaray, Bingöl, Bitlis, Çorum, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karaman, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Tunceli, Van ve Yozgat.

Van’da çok yıllık bitki ekimi yapmak isteyen çiftçilerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi web sitesi üzerinden erişebilecekleri haritaları göz önünde bulundurarak ekim yapması daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Orman Gülü

Osmantus

Yeşil Taflan