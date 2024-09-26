Van ve bölge illere hizmet verecek olan Zeydanoğlu Ambalajın Van Kale yolu üzerinde açılışı yapıldı.

“AMACIMIZ DAHA ÇOK İSTİHDAM SAĞLAMAK”

İş insanları ve vatandaşların katılım gösterdiği açılışta kurdele kesiminden sonra açıklamalarda bulunan İş insanı Ahmet Teknaz, “Zeydanoğlu firması olarak 1972’den bu yana hizmet veriyoruz. Yaklaşık 23 yıldır Van’da ambalaj sektöründeyiz. Son 5 yıldır da bölgede dağıtımına başladık. Iğdır’dan Şemdinli’ye kadar hizmet veren bir firmayız. Bu yıl 4 bin metrekare üzerinde kapalı bir alanda bir depo yaptık. Buradaki amacımız kendi memleketimize yatırım yapıp daha çok istihdam sağlamak. Bu iş yerimizde 22 kişi çalışacak. 2025 hedefimiz 40 çalışan olacak. 20 dağıtım aracı ve 12 bayiliğimiz var. Bölgeye hitap edebilecek büyük bir kapasitemiz var ve büyük bir pazarlama ekibimiz var. Hedefimiz 2025 yılında makine parkuruna girmek ve daha büyük yatırımlar yapmak.” dedi.

Açılışta konuşan İş İnsanı Zahir Kandaşoğlu da, “Ciddi bir yatırım ile bölgeye hitap edebilecek bir depo olmuş. Toptan ve perakende işleri yapan bütün esnaflarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir konumda şu an. Zeydanoğlu Ambalaj ailesini yapılan bu yatırımlar için kutluyoruz. Başta Ahmet Bey olmak üzere çalışma yürüten tüm emekçiler bizler için çok değerlidir. Böylesi iş insanlarını Van’da çok zor bulabiliyoruz, çok zor tutabiliyoruz ama Zeydanoğlu Ambalaj tüm yatırımlarını burada yapıyor ve bugün; Van’a ve ticaretine yakışan bir çalışmanın açılışı oldu. Açılışı asıl güzelleştiren ise; bütün esnaf ve iş insanlarının burada bulunmasıdır. Bu kentte samimiyet olduğu zaman birlik ve beraberlik olabiliyor. Her sektörden iş insanları ve esnaflar burada Ahmet Bey’in yanında bulunmaya gelmiş. Bundan dolayı da aile adına katılım gösteren herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.