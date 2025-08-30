Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, yaz konserleri kapsamında vatandaşları müzikle buluşturmaya devam ediyor. Her hafta farklı bir parkta düzenlenen açık hava konserleri, yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Konservatuvarı sanatçıları, bu hafta Sahil Yolu 65 Parkı’nda sahne aldı.

Açık havada, yoğun katılımın olduğu konserde günün sevilen eserleri, Van yöresine ait türküler ve farklı bölgelerden ezgiler seslendirildi. Vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte müzikseverler keyifli anlar yaşadı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin yaz konserleri önümüzdeki haftalarda da farklı noktalarda devam edecek.