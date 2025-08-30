Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) güneş enerji santrallerini devreye alarak kendi enerjisini üretmeye başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, ilk etapta Balıkesir Gar, Selçuk Gar, Basmane Gar ve Gaziantep'teki TCDD Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi olmak üzere 4 santralin devreye alındığını belirterek, "Yapım çalışmaları süren santrallerle birlikte yıllık 318 milyon 525 bin 125 kilovat elektrik üretilecek" ifadelerini kullandı.

Elde edilen elektriğin kullanılmaya başlandığını aktaran Bakan Uraloğlu, "Demir yollarımız sadece ulaşımda değil, çevreye duyarlı enerji politikalarında da öncü olmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji yatırımları, demir yolu taşımacılığıyla entegre ederek ülkemizin enerji dönüşüm sürecine daha fazla katkı sağlamak için projeleri hayata geçiriyoruz. İlk etapta 4 adet GES projesi devreye girdi. TCDD ihtiyacı olan enerjiyi buradan karşılayıp üretim fazlasını şebekeye aktararak kamu kaynaklarına önemli gelir sağlamaya başladı. Bu tesisler sayesinde her yıl 1 milyar 500 milyon lira devletin kasasında kalacak" açıklamasında bulundu.

'3 ADET GES KURULUYOR'

TCDD'nin, toplam kurulu gücü 200 megavat olan 3 güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Ankara-Kocahacılı, Sivas-Sarıdemir, Kahramanmaraş-Narlı'da arazi GES kurma çalışmaları sürüyor. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 320 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi planlanıyor. Böylelikle 2029 yılı sonu itibarıyla TCDD kataner tesislerinde ihtiyaç duyulan elektriğin yüzde 25'i yenilenebilir enerjiden karşılanmış olacak" dedi.

'MARMARAY ENERJİSİNİN YÜZDE 60'INI GÜNEŞTEN ALACAK'

Bakan Uraloğlu, TCDD'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak sürdürdüğünü belirterek, halihazırda Marmaray Çatı GES Projesi yapım çalışmalarının sürdüğüne değinerek, "Proje kapsamında Marmaray'daki 26 tren durağına toplam 10,13 megavat kapasiteye sahip güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. İşletme ve güvenlik için ihtiyaç duyulan enerji, durakların çatılarındaki enerji santrallerinde üretilecek. Bu santraller yıllık 15 milyon kilovatsaatin üzerinde yenilenebilir enerji üretecek. Projenin tamamlanmasıyla Marmaray'ın enerji ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanmış olacak" ifadelerini kullandı.

2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Demir yolu taşımacılığında sera gazı emisyonlarını azaltmak için kararlı adımlar atıyoruz. Orta vadede TCDD'nin elektrik ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar, ülkemizin enerji dönüşüm sürecine güçlü bir katkı sağlayacak" açıklamasında bulundu.