Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Van’da ikamet izni dahilinde bin 251 yabancı uyruklu kişi bulunurken, Geçici Koruma Kapsamında ise bin 434 kayıtlı Suriyeli bulunuyor.

Türkiye’de ise 2024 Ağustos döneminde kısa dönem ikamet izni bulunan yabancı sayısı 563 bin 347 olarak belirlenirken, 168 bin 902 yabancı ise öğrenci ikamet iznine tabii tutuldu. Aile ikamet izni ile Türkiye’de geçici süreliğine ikamet eden kişi sayısı 133 bin 509 olurken, diğer nedenlere bağlı olarak ikamet eden toplam kişi sayısı ise 236 bin 16 kişi. Toplamda 1 milyon 101 bin 774 kişi yabancı, ikamet izniyle ülkemizde bulunuyor.

VAN'DAKİ SURİYELİLERİN SAYISI

Van’da, Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin sayısı da belli oldu.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre; Van’da Geçici Koruma Kapsamında bin 434 kayıtlı Suriyeli bulunuyor. Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı Van için 0,13 olarak gerçekleşti.