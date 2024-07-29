İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ülkemizde ikamet eden yabancı sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

Van’da koruma kapsamındaki Suriyeli ve ikamet iznine tabi kişiler dahil 2 bin 671 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Van’da yaşayan 2 bin 671 yabancı kişinin bin 257’si ikamet izni ülkemizde bulunan yabancılar ile bin 414’ü geçici koruma kapsamında Van’da bulunan Suriyelilerden oluşuyor.

VAN’DA YAŞAYAN SURİYELİ SAYISI BİN 414’E GERİLEDİ

Göç İdaresi Başkanlığı “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı” verilerine göre ise; geçici koruma kapsamında Van’da bulunan Suriye uyruklu kişi sayısı, bin 414 olarak açıklandı. Van’da bulunan, bin 414 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,13 oldu.

Van’da bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 422 kişi azaldı. 18.07.2024 tarihi itibariyle yapılan sayımda Van’da bin 836 olan Suriyeli sığınmacı sayısı, güncel sayımda 422 kişi azalarak bin 414 kişiye geriledi.

İKAMET İZİNLİ KİŞİ SAYISI

Göç İdaresi Başkanlığınca açıklanan “İkamet İzni ile Ülkemizde Bulunan Yabancıların İllere Göre Dağılımı” verilerine göre 18 Temmuz 2024 tarihi itibariyle, 541 bin 983 ikamet izinli yabancı sayısıyla İstanbul, en çok izne tabi şekilde yabancının ikamet ettiği il oldu. Türkiye’de en az ikamet izinli yabancının yaşadığı şehir ise, 50 kişiyle Tunceli oldu.

EN AZ SURİYELİ HAKKARİ’DE YAŞIYOR

En fazla yabancının da bulunduğu İstanbul, “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı” verilerine göre, 530 bin 402 Suriye uyruklu kişi ile en üst sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla; Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Adana takip ederken en az Suriyelinin geçici koruma kapsamında bulunduğu il, 8 kişi ile Hakkari oldu.

Nüfusa oranlandığında çıkan sonuçlara göre en yüksek oranda Suriyelinin bulunduğu ilin ise Kilis olduğu saptandı. 69 bin 952 Suriye uyruklu kişinin yaşadığı Kilis’in nüfusu 155 bin 179, ilde yaşayan toplam kişi sayısı (ikamet iznine tabi olarak ilde yaşayan Suriyeli ve il nüfusu toplamı) ise, 225 bin 155 Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise, yüzde 31,07 olarak açıklandı.