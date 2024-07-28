Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye gelen Kırgız Türkleri, Erciş ilçesine 30 kilometre mesafedeki Ulupamir Mahallesi'nde yaşamlarını sürdürüyor. Ulupamir Kırgız Türklerinin Türkiye'ye gelişlerinin 42. yılı dolayısıyla Ulupamir Mahallesi'nde kültür şenliği düzenlendi.

Program Ulupamir'deki Kırgız Türklerinin öncüsü olan Hacı Rahmankul Kutlu'nun kabrinin ziyareti ile başladı. Daha sonra tören alanında gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Protokol konuşmaları, folklor gösterisi, hediye ve plaket takdimlerinin ardından tören sona erdi.

Asırlardır yaşattıkları geleneklerini Türkiye'de de sürdüren Kırgız Türkleri, mahalle meydanında yapılan etkinlikte; aşık oyunu, el sanatları sergisi, at yarışları gösterisi ve geleneksel lezzetlerin tanıtımını yaptı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev, Narın Valisi Altınberk Ergeşov, bazı siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.