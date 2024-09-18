Nadir Bir Hastalıkla Yüzleşen Güler Taşdemir

Yapılan tetkiklerde, bu bezin olağan yerinin dışında, yani nadir görülen bir şekilde iman tahtasının arkasında bulunduğu tespit edildi. Bu durum, hem sağlık açısından risk taşımakta hem de tedavi süreçlerini zorlaştırmaktaydı.

Açık Ameliyat Korkusu

Taşdemir, hastaneye başvurduğunda kendisine, paratiroid bezinin çıkarılması için göğüs kafesinin açılması gerektiği söylendi. Ancak, açık ameliyatın zorluğu ve kalacak büyük iz düşüncesi onu endişelendirdi. Geleneksel yöntemlerle yapılan bu tür operasyonların iyileşme süreçlerinin uzun olması, onun kapalı bir yöntem arayışına girmesine neden oldu.

Umut Verici Bir Gazete Haberi

Güler Taşdemir, birçok hastaneyi dolaşarak kapalı yöntemle ameliyat olabileceği bir hekim aradı. Bir gün bir gazete haberinde, bu tür bir operasyonu daha önce Prof. Dr. Özgür Samancılar’ın gerçekleştirdiğini okudu. İzmir’deki Medicana International Hastanesi'ne başvurarak umut arayışında yeni bir kapı açmış oldu.

Kapalı Yöntemle Hızla İyileşti

Van’dan İzmir’e ulaşan Taşdemir, sadece birkaç saat süren kapalı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Özgür Samancılar, paratiroid adenomunun kalp ve diğer organlarda kalsiyum birikimine neden olduğunu ve bunun tedavisinin hayati önem taşıdığını belirtti. VATS adı verilen kapalı yöntemle, göğüs kafesini kesmeden iki küçük delikten girerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

İki Gün Sonra Taburcu Oldu

Ameliyatın ardından sadece iki gün içinde taburcu olan Güler Taşdemir, normal yaşantısına dönmenin sevincini yaşadı. Kapalı yöntemin sağladığı avantajlarla, büyük bir iz kalmadan ve kısa sürede iyileşmenin mümkün olduğunu gösteren bu olay, tıp alanındaki gelişmeleri ve hasta odaklı yaklaşımları bir kez daha gözler önüne serdi.