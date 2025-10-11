Van’da havalar soğumaya başlıyor. Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, peşi sıra sağanak yağmur da etkisini gösterecek.

Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde hava bugün az bulutlu olacak. Ancak yarın ve pazartesi günü kent genelinde sağanak yağışlar etkili olacak.

Kış mevsimine yaklaşılırken hava sıcaklıklarında da düşüş olacak. İşte Van’da 5 günlük tahmini hava durumu;

İPEKYOLU:

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı

13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu

TUŞBA:

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı

13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu

EDREMİT:

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı

13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu

BAHÇESARAY:

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı

13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu

BAŞKALE:

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı

13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu

ÇALDIRAN:

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı

13 Ekim Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu

ÇATAK:

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı

13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu

ERCİŞ:

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

12 Ekim Pazar: Kuvvetli sağanak yağışlı

13 Ekim Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu

GEVAŞ:

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı

13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu

GÜRPINAR:

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı

13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu

MURADİYE:

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı

13 Ekim Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu

ÖZALP:

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı

13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu

SARAY:

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı

13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu