Van’da havalar soğumaya başlıyor. Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, peşi sıra sağanak yağmur da etkisini gösterecek.
Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde hava bugün az bulutlu olacak. Ancak yarın ve pazartesi günü kent genelinde sağanak yağışlar etkili olacak.
Kış mevsimine yaklaşılırken hava sıcaklıklarında da düşüş olacak. İşte Van’da 5 günlük tahmini hava durumu;
İPEKYOLU:
11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı
13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
TUŞBA:
11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı
13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
EDREMİT:
11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı
13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
BAHÇESARAY:
11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı
13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
BAŞKALE:
11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı
13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
ÇALDIRAN:
11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı
13 Ekim Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
ÇATAK:
11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı
13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
ERCİŞ:
11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
12 Ekim Pazar: Kuvvetli sağanak yağışlı
13 Ekim Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
GEVAŞ:
11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı
13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
GÜRPINAR:
11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı
13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
MURADİYE:
11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı
13 Ekim Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
ÖZALP:
11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı
13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
SARAY:
11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
12 Ekim Pazar: Sağanak yağışlı
13 Ekim Pazartesi: Sağanak yağışlı
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu