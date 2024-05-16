Son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışlar Van’da yarın da görülecek.

Meteoroloji verilerine göre ani su baskınları, yıldırım çarpmalarına karşı tedbirli olunması yönünde uyarılar yapıldı. Uyarılar Cuma (17.05.2024) günü için de devam ediyor.

Yağışların Van merkez ve tüm ilçelerinde görülmesi bekleniyor.

İşte Meteoroloji verilerine göre Van’da yarın beklenen hava durumu:

İpekyolu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Tuşba: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Edremit: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Gevaş: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Gürpınar: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Çatak: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Bahçesaray: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Başkale: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Erciş: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Çaldıran: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Muradiye: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Özalp: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Saray: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.