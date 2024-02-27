Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 86 olayda 106 şahıs yakalanmıştır.

Yapılan aramalarda; 3 kilo 181 gram metamfetamin, 80 kilo 576 gram esrar, 19 adet elektronik sigara, 7 bin 644 paket bandrolsüz kaçak sigara, 49 adet kaçak cep telefonu ve 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir” denildi.