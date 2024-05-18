Bir süredir sağanak yağışların etkili olduğu Van’da bugün yağış beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmini hava durumu raporunda bugün Van’da yağış beklenmezken havanın da parçalı ve çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Van’da yağışların yarın yeniden görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından paylaşılan tahmini hava durumu verilerine göre Van genelinde pazar gününden itibaren hafta ortasına kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi hakim.

Van’da bugün ve yarın tahmini hava durumu ise şu şekilde olacak;

İpekyolu;

18 Mayıs Cumartesi: Çok Bulutlu 7/17 C

19 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı 6/18 C

Tuşba;

18 Mayıs Cumartesi: Çok Bulutlu 7/17 C

19 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı 6/18 C

Edremit;

18 Mayıs Cumartesi: Çok Bulutlu 7/17 C

19 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı 6/18 C

Bahçesaray;

18 Mayıs Cumartesi: Çok Bulutlu 5/20 C

19 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı 9/20 C

Başkale;

18 Mayıs Cumartesi: Çok Bulutlu 4/14 C

19 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı 2/16 C

Çaldıran;

18 Mayıs Cumartesi: Çok Bulutlu 1/15 C

19 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı 1/15 C

Çatak;

18 Mayıs Cumartesi: Çok Bulutlu 6/21 C

19 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı 6/21 C

Erciş;

18 Mayıs Cumartesi: Çok Bulutlu 3/16 C

19 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı 4/18 C

Gevaş;

18 Mayıs Cumartesi: Çok Bulutlu 6/17 C

19 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı 8/20 C

Gürpınar;

18 Mayıs Cumartesi: Çok Bulutlu 7/16 C

19 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı 5/20 C

Muradiye;

18 Mayıs Cumartesi: Çok Bulutlu 5/16 C

19 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı 3/18 C

Özalp;

18 Mayıs Cumartesi: Çok Bulutlu 4/14 C

19 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı 2/16 C

Saray;

18 Mayıs Cumartesi: Çok Bulutlu 3/15 C

19 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı 0/16 C