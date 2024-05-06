Van ve çevre illerde yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu verilerine göre Van’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre bölge genelinde çok bulutlu hava hakim olurken, Van’ın güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklarla sağanak ve gök gürültülü yağışın olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı ile kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunuldu. Uyarıda; “Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney ilçelerinde akşam saatlerine kadar yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Bölge genelinde rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Van ve ilçelerinde hava durumu ise şu şekilde olacak;

İpekyolu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/13 C

Tuşba: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/13 C

Edremit: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/13 C

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/14 C

Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 2/12 C

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 1/12 C

Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/17 C

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/15 C

Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/15 C

Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/15 C

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 3/16 C

Özalp: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 2/13 C

Saray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 2/12 C