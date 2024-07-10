Son günlerde Van’da etkisini gösteren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün de devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik verilere göre, yağışların Van’ın doğu ilçelerinde akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

Tahminlere ilişkin meteorolojiden yapılan paylaşımda; “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Van'ın doğu ilçelerinde gece saatlerine kadar devam etmesi tahmin edilmektedir” denildi.