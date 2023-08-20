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Van’ın Tuşba İlçesine Bağlı Mollakasım mahallesinde sahil kıyısına bulunan villa sahipleri kıyı şeridine demir kapı koyarak vatandaşın göle gitmesine engel oldu.

Van’da İpekyolu bölgesinde bulunan kıyı şeridi kullanılmazken, Edremit ilçesinde bulunan sahil bölgeleri ise kurumlar tarafından gasp edilerek vatandaşların göle kıyısını kullanmasına engel oluyor.

Avukat İlhan Güneri tarafından yapılan açıklamada,

“Mollakasım. Sahiller halkındır, sahil yollarını kapatamazsınız! Parayı veririm villayı dikerim istediğim gibi sahil yolunu kapatırım! Bunu yapamazsınız. Anayasal suç işliyorsunuz. Sahil halka açılmalı. Sahile 200 metre mesafeden sonrasına araç girememeli. Sahil korunmalı, çöp atanlar cezalandırılmalı, temizliği yapılmalı, Sahil boyunca var olan düzenli veya düzensiz plajlarda piknik yapmak, çadır kurmak yasaklanmalı” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Yeni Doğu Gazetesi