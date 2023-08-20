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WanHaber / Fatma Öztürk

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Kahramanmaraş'tan gelen yaklaşık 30 öğrenci Van'ı gezdi.

Kahramanmaraş'tan gelen yaklaşık 30 öğrenci 4 gün boyunca Van'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönüllü olarak seçilen koordinatörler ve mihmandar eşliğinde şehir, gençlere tanıtılıyor.

22 Eylül 2017’de Tunceli-Afyonkarahisar buluşması ile başlayan ''Biz Anadoluyuz'' projesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan gençlerin ülkenin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanarak, çocuklar arasındaki kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerinin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel ve ortak değerlerinin paylaşılması, kardeşlik bağının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca proje şehrin doğal güzelliklerini görme fırsatı da sunuyor.