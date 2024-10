Van’da havaların soğumasıyla beraber turşu ve konserve sebzeleri tezgahlarda yerini aldı ve aileler kışlık erzak hazırlama telaşına girdi.

Kışın sofralarda yerini alacak turşu yapımına da başladı. Peki Van’da birçok kişinin sofrasını süsleyen turşu faydalı mı? Günlük tüketimi ne kadar olmalı? Ev turşusu önerilir mi? sorularına karşılık uzmanlar neler söylüyor?

“TURŞU BİRÇOK VİTAMİNİ İÇERİSİNDE BARINDIRIR”

Turşu kullanımının sağlığa faydalı olduğunu belirterek Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Diyetisyen Rahmi Ercan, “Turşu, bağırsak sağlığımızı destekleyen probiyotik bir kaynaktır. Bu yüzden sindirim sistemimizi güçlendirmekle beraber bağışıklık sistemimizi de kuvvetlendirir. Bir nevi hastalıklardan koruma görevi de üsteniyor. İçinde B, C ve K vitaminleri barındırdığı için de bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor.” dedi.

“FAYDASI KADAR ZARARLARI DA OLABİLİR”

Turşu kullanımının faydalı olduğu kadar zararlarının da olabileceğine işaret eden Diyetisyen Ercan, “Turşu kullanılırken dikkatli olunmalı. Sindirim sistemimizi, bağırsak sistemimizi iyiye götürebilir veya güçlendirebilir, koruyabilir ama içerdiği tuz miktarı çok fazla olduğu için böbrek ve tansiyon hastalıklarını da tetikleyebilir. Özellikle bu tür hastalığı olanların turşu tüketiminden uzak durması gerekiyor. Bununla beraber mide kanseri riskini de arttırıyor. Bizim yöremizde tuz tüketimi özellikle otlu peynirden ve turşudan dolayı çok fazla olduğu için bu riski bir kat daha artırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TATLI KRİZLERİNİ KONTROL ALTINA ALIYOR”

Turşu kullanımının tatlı krizlerinin kontrol altına alınmasında da önemli kaynak olduğunu dile getiren Ercan, “İçerdiği ekşi ve tuzlu tadı tüketimiyle beraber zamanla tatlı krizlerini de kontrol altına alabiliyor. Probiyotik bir özellik olduğu için 7’den 70’e herkesin vücudunda önemli bir yer ediniyor. Hatta çocuklar da tüketebilir ama hem çocuk hem de yetişkinlerde kontrol altında olması gerekiyor. Uzmanlar olarak beslenme programlarında danışanlarımıza beslenmeyi kontrol altında tutmak için böbrek hastası veya tansiyon hastalarına veya bu hastalıklar olmamasına rağmen turşu kullanımını azaltmalarını öneriyoruz. Evet faydalı içerikleri var, antioksidan içeriği var, bağışıklık sistemimizi güçlendirir ama bizleri kaygıya veya soru işaretine iten tek sebep tuz oranı. Turşunun hem suyunda hem de sebzenin kendisinde bol miktarda tuz olduğu için kontrol altında tutulması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“EV YAPIMI TURŞUYU ÖNERİYORUZ”

Turşu tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ercan, “İşin uzmanları olarak genellikle günlük değil haftalık tüketilmesini öneriyoruz. Her gün kullanılan turşu zarar verebilir. Ortalama olarak çok turşu seven biri haftada 3 öğünle bunu kısıtlaması gerekir. 3 öğün içinde bir çorba kasesinin her bir öğün için yarısı kadar taneler ile beraber suyunun tüketilmesi gerektiğini tavsiye ediyoruz. Turşu tüketilirken kesinlikle ev turşusu olmasını tavsiye ediyoruz. Sadece turşu değil genellikle tüm besinlerimizde ev yapımı ürünlerin olmasına çok dikkat etmeliyiz. Tabi günümüz yapısıyla herkes ev yapımı ürünlere ulaşamayabiliyor. Hazır ürünlere yöneliyoruz fakat bunu da yapıyorsak bilinen ve güvenilen marka veya marketlerden temin edilmesi önemlidir.” sözlerine yer verdi.