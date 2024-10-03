Geçtiğimiz günlerde Van’da AK Parti’nin; Gevaş, Gürpınar, Çatak, Başkale ve Muradiye ilçe başkanları değişmişti.

Ataması gerçekleşen 5 ilçenin yeni ilçe başkanları AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından duyurulan bilgiye göre yarın saat 09.00’da Ferit Melen Havalimanında karşılanacak.

Gevaş ilçesine Nevzat Çalımlı, Gürpınar ilçesine Faruk Şamiloğlu, Çatak ilçesine Fazıl Babur, Başkale ilçesine Sercan Bayer, Muradiye ilçesine ise Kutbettin Durmaz yeni ilçe başkanları olarak genel merkez tarafından atandı.

Yeni atanan ilçe başkanları için karşılama programı düzenleyecek olan AK Parti Van İl Başkanlığı, partilileri Van Ferit Melen Havalimanına davet etti.