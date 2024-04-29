Van'da kent merkezinde bulunan ve her gün yüzlerce kişi tarafından kullanılan üst geçitlerin bakımsız ve pis olduğu gözlendi. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda bulunan üst geçitlerde sigara izmaritleri, cips poşetleri, soda şişesi, çöp poşetlerinin yanı sıra, istenmeyen çöplere dahi rastlamak mümkün. Sağa- sola yazılan bazı müstehcen kelimeler ise buraları kullanan vatandaşları rahatsız ederken, kendini bilmez kişilerin kamuya açık ortak kullanım alanlarına nasıl zarar verildiğini gözler önüne seriyor.

Birçok üst geçidin, adeta çöplük olarak kullanılmasıyla birlikte oluşan kötü manzara ve pis koku nedeniyle yayalar bu üst geçidi tercih etmiyor. Kötü manzaralara sahne olan bazı üst geçitler yayalar için tehlikeye de davetiye çıkarıyor. Son yıllarda Van'da birçok üst geçit yapılırken, söz konusu üst geçitlerin durumu eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Bazı sorumsuz vatandaşların da üst geçitlere çöp atması ve sonradan bu çöplerin toplanmaması yüzünden söz konusu yaya üst geçitleri kullanılmaz duruma geldi. Bazı vatandaşlar üst geçitlere çöplerini atarken, aynı duruma başka vatandaşlar tepki gösteriyor.

Üst geçidi kullanan vatandaşlar, söz konusu kötü manzaranın duyarsızlık ve ihmal olduğunu belirterek, çöplüğe dönen üst geçidin bir an önce temizlenmesi çağrısında bulundu. Özellikle birçok üst geçitte kendini bilmez kişiler tarafından yazılan müstehcen kelimeler ise rahatsızlık vermeye devam ediyor.

"ÜST GEÇİTLER KULLANILAMAZ HALDE"

Üst geçitlerdeki duruma tepki gösteren Vanlılar, üst geçitlerde ivedi bir şekilde temizlik çalışması yapılması gerektiğini belirterek, "Maalesef ilimizde bulunan üst geçitler, çöplükten, kirlilikten geçilmiyor. Bunun yanında bir de kendini bilmez kişiler tarafından yazılan bazı müstehcen yazılar, bizleri son derece rahatsız ediyor. Çoluk-çocuk, genç, yaşlı, kadın herkes buraları kullanıyor. Bu manzara ilimize yakışmıyor. Üst geçitler maalesef istenildiği gibi kullanılmıyor. Bazı vatandaşlarımız üst geçitlere çöp atıyor. Bu çöpler toplanmayınca ortaya kötü bir manzara çıkıyor.

Böyle olunca, üst geçitler kullanılamaz duruma geliyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Vatandaşları uyarıcı bazı levhalar asılırsa ve ilgili kurum personelleri bazen temizlik yaparsa yayalar da söz konusu üst geçitleri rahatlıkla kullanır. Üst geçitler çöp geçidi haline gelmiş. İçinde ne ararsanız var. Bu böyle olmamalı. Bir an önce bu üst geçidin temizliği yapılarak buranın denetime alınması gerekiyor.

Bu üst geçidi her gün yüzlerce kişi kullanıyor. Ama maalesef üst geçitler kullanılamaz halde. Üzerinin kapalı olmasından dolayı birçok kişi burayı farklı amaçlarla kullanıyor. Üst geçitlerde sağa-sola yazılan müstehcen içerikli yazılarla da karşılaşmak mümkün. Bunu yapanlar insan olamaz. İnşallah ilgili kurum gereğini yapar ve buraları elden geçirir" ifadelerini kullandılar.



