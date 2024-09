Yıllardır turizm başta olmak üzere birçok sektörde hizmet veren Vanlı girişimci Rasim Baytar, Reşat Yeşilağaç ve Zeki Özköseoğlu, Edremit ilçesindeki İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) kurdukları imalathanede çekme karavan üretimine başladı. Daniel Karavan isimli imalathanede Artos ve Olimpos modelleriyle üretim yapmaya başlayan girişimciler, ürettikleri karavanları Türkiye'nin farklı illerine gönderiyor.

Yaklaşık iki ay önce kurulmalarına rağmen 11 adet çekme karavanın üretildiğini belirten firma yetkililerinden Rasim Baytar, “Pandemi sonrası değişen dünya düzeni, insanların yaşam şekilleri ve daha çok rahatlıklarına düşkünlüklerini göz önüne alarak çekme karavan kültürünün topluma ciddi anlamda entegre olduğunu gördük. Bunun yanında Van başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesinde hiç karavan üretimi olmadığını fark ettik. Gerekli Ar-Ge çalışmasını yaptıktan sonra burada 500 metrekarelik alanda çekme karavan üretimi yapmaya başladık” dedi.

"Her bütçeye uygun karavanımız var"

Üretilen tüm karavanların Avrupa standartlarına uygun olduğuna dikkat çeken Baytar, “Şu an 11'inci karavanımızı üretiyoruz. İlk başta stok çalışıyoruz. Karavanlarımız gayet kaliteli olup her bütçeye uygun karavanımız var. Yani isteyen herkes O2 belgeli çekme karavan sahibi olabilir. Karavanlarımız 400 bin TL'den başlayıp 1 milyon 250 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Özelliğine göre fiyat değişkenlik gösterebiliyor. Tamamıyla müşterinin isteği doğrultusunda ek özellik konulup veya bazı özellikler çıkartılabiliyor” ifadelerini kullandı.

"Üretilen karavanlar yaz ve kış şartlarına uygundur"

Üretilen karavanların yaz ve kış şartlarına uygun olduğunu vurgulayan Baytar, “Bizim yaptığımız karavanlar yaz ve kış kullanımına uygundur. Yazın sıcaklığını içerisine almaz, kışın ise sıcaklığı dışarıya vermez ve soğuğu da içeriye almaz. Yani yapılan bir buzdolabı neyse bizim yaptığımız karavanlar da o şekildedir. Birçok karavan firması bunu kullanmıyor ama olması gereken budur. Karavan kültürü noktasında Türkiye standartları daha tam oturmamış ancak bu standartlar da yavaş yavaş oturacaktır” diye konuştu.

"Çok fazla ziyaret eden var"

KOSGEB destekli kurulan imalathanede 3 ustabaşı olmak üzere 6 kişinin istihdam edildiğini de sözlerine ekleyen Baytar, “Şu an için daha reklam çalışmalarına başlamadık ama ona göre 4'üncü karavanımızı satıyoruz. 3 aydır üretime başladık ama bizim Ar-Ge'miz son bir yıla dayanıyor. Reklam çalışmaları olduktan sonra talebin olacağına inanıyoruz. Çünkü çok fazla gelip ziyaret eden, inceleyen var. O yüzden ileriki süreçlerde fazlasıyla isteklerimizi karşılayacağımıza inanıyorum”.

Sıfırdan bir karavanın 5 ila 8 iş günü içerisinde tamamlanabildiğini belirten Baytar, aracında çekme demiri olan herkesin karavan sahibi olabileceğini söyledi.

Şu anda 11'inci karavanı ürettiklerini dile getiren Baytar, üretilen karavanların Diyarbakır, Denizli ve Van'a satıldığını söyledi. 4 kişi kapasiteli olan karavanlarda; ocak, masa, buzdolabı, ortam ısıtıcısı, yatak ve banyonun yer aldığını belirten Baytar, karavanın üzerinde güneş panellerinin olduğunu ve böylece kendi enerjisini üretebildiğini söyledi. Güneşlik ve sineklik olan camların çift katmandan oluştuğunu da sözlerine ekleyen Baytar, karavanda 7/24 sıcak suyun olduğunu ifade etti.