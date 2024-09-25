Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtiyor.

4 işlem günü üst üste rekor kıran altının ons fiyatı, tarihi yüksek seviyesini 2 bin 670,38 dolara çıkarırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 656 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde altın fiyatlarına bakıldığında da tarihinin en üst seviyesinde olduğu görülüyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 912 lira

Çeyrek altın: 4 bin 944 lira

Cumhuriyet altın: 20 bin 148 lira

Tam altın: 19 bin 774 lira

Yarım altın: 9 bin 887 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, dün yatay seyirle 34,1181'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 34,1360 seviyesinden güne başladı. Şu anda ise dolar 34,1114 liradan işlem görüyor.

Dolar: 34,1114 lira

Euro: 38,2614 lira

Sterlin: 45,8947 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 1,3 artışla 74,5 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 74,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 artışla 10.029,73 puandan tamamladı.

BITCOIN

Kripto para piyasasından en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 1,44 artışla 910,5 puan artışıyla 64 bin 126 dolara ulaştı.