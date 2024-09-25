Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtiyor.
4 işlem günü üst üste rekor kıran altının ons fiyatı, tarihi yüksek seviyesini 2 bin 670,38 dolara çıkarırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 656 dolar seviyesinde bulunuyor.
Yurt içinde altın fiyatlarına bakıldığında da tarihinin en üst seviyesinde olduğu görülüyor.
ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 2 bin 912 lira
Çeyrek altın: 4 bin 944 lira
Cumhuriyet altın: 20 bin 148 lira
Tam altın: 19 bin 774 lira
Yarım altın: 9 bin 887 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar/TL, dün yatay seyirle 34,1181'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 34,1360 seviyesinden güne başladı. Şu anda ise dolar 34,1114 liradan işlem görüyor.
Dolar: 34,1114 lira
Euro: 38,2614 lira
Sterlin: 45,8947 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 1,3 artışla 74,5 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 74,3 dolar seviyesinde bulunuyor.
BORSA İSTANBUL
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 artışla 10.029,73 puandan tamamladı.
BITCOIN
Kripto para piyasasından en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 1,44 artışla 910,5 puan artışıyla 64 bin 126 dolara ulaştı.