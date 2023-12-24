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WanHaber-ÖZEL

Filistin’de bombardıman altında yaşamaya çalışan siviller için proje kapsamında usta öğreticilerin üretim yaptığını ifade eden Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, ‘’Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından bir proje başlatıldı.

Bu proje, Gazze’de ki sivil ölümlerin artması üzerine çocuk ve kadınlara nasıl destek olabiliriz üzerinden planlandı. Bakanlığımız öncülüğünde 81 ilde Halk Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitüleri temel sayılabilecek altı parça ürün üretilmesi konusunda yönlendi.’’ dedi.

Kış şartlarının, abluka altındaki siviller, özellikle de çocuklar için yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığına değinen Neşe Evliyaoğlu; “Bizler de sadece bakanlığımızın istediği altı parçalık malzemeyle sınırlı kalmadık. Kış şartlarının zorlaşması dolayısıyla atkı, bere, eldiven, yün çorap gibi malzemeleri de yanlarına ekledik. Havlu, battaniye, eşofman takımı, kadın, erkek ve çocuklar için iç çamaşırı takımı, maske ve beşli yeni doğan kitinden oluşan ürünler ürettik” şeklinde konuştu.

“50 BİN AİLEYE YARDIM YAPACAĞIZ”

Hazırlanan kıyafetlerin deniz yoluyla ulaştırılmak üzere Mersin’e gönderileceğini belirten Evliyaoğlu, “Planlanana göre hazırlanan yardımlar İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla Mersin’e oradan da Gazze’ye ulaştırılacak. İlk aşamada 50 bin aileyi ilgilendiren bir çalışma, sonra ki aşamaları da ilk aşamasına göre şekillendirilecek. Van ilinde 20 bine yakın malzemenin bizim tarafımızdan üretilmesi planlanıyor, aynı zamanda Van’da ki diğer Halk Eğitim Merkezleri ile beraber aşağı yukarı 100 bine yakın malzeme ulaştırmayı hedefliyoruz.

Böylece bir nebze de olsa oradaki insanların ihtiyaçlarını giderme imkanına sahip oluruz” diyen Neşe Evliyaoğlu, Olgunlaşma Enstitüsü Kurumu olarak bu projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

42 Usta Öğretici ve Öğretmen ile birlikte üretim sürecinde yer alan Van Olgunlaşma Enstitüsü Giyim Üretim Atölyesi Usta Öğreticisi Merve Küçükgökçe ise, “Belli bir hedefimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için sürekli bir eğitim halindeyiz. Bebek battaniyesi, tulum, erkek, kadın, çocuk iç çamaşırları, eşofman takımları ve maskeler üretiyoruz. Ay sonuna kadar 20 bin adet hedefimiz var, bu hedefimize ulaşmak bizleri mutlu edecektir, oradaki insanlara bir nebze de olsun yardım edebilmek, acılarını dindirebilmek, buna katkıda bulunmak bizleri mutlu ediyor. Bunun için çabalıyoruz” sözleriyle ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.